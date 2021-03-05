5 أشياء احذر من وضعها بـ الميكروويف

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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يُعرف جهاز الميكروويف بفوائده العديدة في المنزل وسهولة استخدامه وتوفيره الكثير من الوقت والطاقة؛ ومن جهة أخرى، فإن هناك بعض الأمور التي يُحظر استعمالها.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، استعرض البرنامج الأمريكي Dr Oz الأشياء التي يجب تجنب استخدامها في الميكروويف حيث تسبب ضررًا لصحة الإنسان وللجهاز الكهربائي أيضًا.

احذر من وضع هذه الأشياء بالـ ميكروويف

1- الكرنب الأجعد

يمكن أن يتسبب الكرنب الأجعد النيئ أو ما يُعرف باسم الكالي في إشعال النار بـ الميكروويف، وعلى الرغم من أن السبب غير معروف بعد إلا أنه يُعتقد أن سبب ذلك وجود المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم.

2- الخبز

عندما تصل درجة حرارة النشا إلى 200 درجة، يذوب، وهو ما يجعل الخبز طريًّا للغاية؛ وعندما يبرد، يمكن أن يتبلور ويصبح الخبز قاسيًا، وتحدث هذه العملية في الميكروويف بشكل أسرع؛ مما يجعل الخبز يصل إلى هذه الصلابة.

3- البيض

يُعد طهي البيض النيئ المخفوق في الميكروويف طريقة سريعة وسهلة لتحضير إفطار لذيذ، لكن طهي بيضة كاملة في الميكروويف، نيئة أو مسلوقة، سيؤدي إلى انفجارها؛ مما يتسبب في إحداث فوضى كبيرة وربما يسبب ضررًا، مثل الحروق.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن صفار البيض يصل إلى درجة حرارة عالية وضغط كبير عند وضع البيضة الكاملة داخل الجهاز؛ لذلك عليك الالتزام بتكسير البيض مسبقًا، ويوصى بإضافة القليل من الحليب للحصول على بيض رقيق.

4- اللحوم المجمدة

يقوم كثيرون بإذابة اللحوم المجمدة في الميكروويف؛ لكن اتضح أن هذا يتسبب في إذابة الثلج بشكل غير متساو؛ مما قد يؤدي إلى نمو البكتيريا على اللحوم، وبدلًا من ذلك، قم بإذابة اللحوم في الثلاجة طوال الليل، وإذا كنت في حاجة إليها بشكل أسرع، يوصى بوضع اللحم في كيس ووضعه في وعاء كبير به ماء بدرجة حرارة الغرفة لإذابة الثلج.

5- كمامة الوجه

انتشر مؤخرًا اتجاه حديث عبر الإنترنت وهو استخدام الميكرويف مع كمامة الوجه للتخلص من الجراثيم؛ لكن ذلك يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النيران في العديد من الأقمشة إذا تم تسخينها في الميكروويف، كما أنها لو كانت تحتوي على قطعة معدنية؛ فقد يتسبب ذلك في حدوث شرر، ولتعقيم الكمامة، يمكن وضعها مع الغسيل، أو غسلها يدويًّا.

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