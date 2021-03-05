5 أعضاء ذهبيين فقط في قائمة الاتحاد!

المواطن - مروة نبيل

يغيب الأعضاء الذهبيون عن دعم نادي الاتحاد، على الرغم من ظهور الفريق الأول لكرة القدم بمستوى مغاير الموسم الرياضي الحالي.

الحائلي: هناك 5 أعضاء ذهبيين في الاتحاد:

وتحدث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي عن دعم الذهبيين، قائلًا: “مع الأسف الأعضاء الذهبيين نقدم لهم كل الشكر، ولكن نادي بحجم الاتحاد الأعضاء الذهبيين فيه 5 أشخاص، منهم 3 هم أعضاء مجلس إدارة بما فيهم الرئيس والنائب”.

وتابع أنمار الحائلي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “نحن نادٍ كبير وأبوابنا مفتوحة للجميع وأي شخص يريد أن يتقدم ويدعم النادي، فهناك قنوات رسمية لذلك، لكن لم يشارك أحد بمكافآت الفريق، ونحن مستمرون نحو الأفضل بإذن الله”.

العميد هذا الموسم:

وتحسن أداء العميد بشكل لافت في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، و3 نقاط عن الشباب الوصيف.

وودع العميد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا، بعد الهزيمة ضد الفتح في دور الـ8، فيما نجح في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

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