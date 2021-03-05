5 لاعبين الأقرب لـ مغادرة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

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يمر فريق النادي الأهلي، بفترة من عدم الاستقرار الفني والإداري، إضافة إلى الهزائم المتكررة، التي أغضبت جماهير الراقي.

وبسبب فترة عدم الاستقرار، فيوجد 5 لاعبين يُعدون الأقرب للرحيل عن الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية وهم عمر السومة ومحمد العويس وعبدالرحمن غريب وفيجسا ومحمد آل فتيل.

عقوبات من إدارة الأهلي على السومة والعويس

وتأتي الرغبة وراء رحيل العويس والسومة، لتوقيع عقوبات عليهما من قبل إدارة الراقي، وذلك بسبب تصريحهما عن “مهر” الدوري بعد الخسارة من الشباب في دوري المحترفين.

كذلك ذكرت تقارير صحفية أن هناك فريقًا عاصميًا يرغب في ضم اللاعب عبدالرحمن غريب من الأهلي بفترة الانتقالات الصيفية، بسبب تألقه مؤخرًا مع الراقي، كما أن الصربي فيجسا كان أمهل إدارة عبدالإله مؤمنة 15 يومًا لسداد المستحقات وإلا فسيطلب فسخ العقد.

بينما رفض محمد آل فتيل عرض المليوني ريال ونصف المليون للتجديد، واشترط الحصول على 5 ملايين ريال بالموسم وإلا فسوف يرحل عن الفريق في صيف 2021، في ظل اهتمام الهلال والشباب بالتعاقد معه وفقًا لتقارير إخبارية.

وكان الأهلي، خسر من نادي ضمك بالجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أول أمس السبت، ليكون الراقي تعرض للخسارة الثالثة على التوالي في الدوري.

فرصة أمام الراقي لتصحيح المسار ضد النصر

ويسعى الراقي لتصحيح المسار في مواجهة النصر يوم الخميس المقبل، من أجل الفوز وضمان البقاء في المربع الذهبي للدوري.

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