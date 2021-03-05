5 مباريات غدًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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تنطلق مواجهات الجولة الـ23 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الأربعاء، بـ5 لقاءات وسط منافسة قوية على المراكز المتقدمة والهروب من الهبوط.

مباريات الغد في دوري محمد بن سلمان

وتبدأ مباريات الغد بمواجهة الباطن ضد الفتح عند الساعة 3:50 مساءً على ملعب نادي الباطن، ويدخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز وتحسين النتائج في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلعب القادسية ضد العين عند الساعة 6:25 مساءً على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ويطمح الفريق القدساوي لمواصلة نتائجه الإيجابية، فيما يسعى الفريق العيناوي لخطف الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد أبها عند الساعة 6:50 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، حيث يسعى الفريقان لخطف الثلاث نقاط والتقدم في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نظيره الرائد عند الساعة 8:15 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويطمح عنابي سدير للاستمرار في نتائجه المميزة وتحقيق الفوز، فيما يسعى الفريق الريداوي لخطف الثلاث نقاط.

الاتحاد ضد الشباب

وتُختتم مباريات الغد بمواجهة الاتحاد ضد الشباب عند الساعة 8:45 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز في ظل المنافسة القوية على المراكز الأولى.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

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