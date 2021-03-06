6 مباريات اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

المواطن - مروة نبيل

تُقام 6 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2022.

موعد مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية بـ4 مواجهات، حيث تلعب أوغندا مع بوركينا فاسو، وجنوب السودان مع ملاوي، ضمن منافسات المجموعة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتلعب إثيوبيا مع مدغشقر في إطار مواجهات المجموعة الـ11، وتواجه رواندا منتخب موزمبيق ضمن منافسات المجموعات السادسة، ويحل المنتخب المالي ضيفًا على نظيره الغيني عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية في إطار منافسات المجموعة الأولى.

وتُختتم مباريات اليوم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، حيث يستضيف ساو تومي وبرينسيبي المنتخب السوداني الأول لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

استبعاد تشاد من تصفيات كأس الأمم الإفريقية

وكان من المقرر أن يلعب منتخب تشاد الأول لكرة القدم أمام ناميبيا اليوم أيضًا في إطار منافسات المجموعة الأولى، إلا أن الاتحاد الإفريقي “كاف”، قرر بالأمس استبعاد تشاد من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وإلغاء جميع نتائجه.

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسبب تعليق عمل اتحاد التشاد للعبة من قبل وزارة الشباب والرياضة في البلاد.

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