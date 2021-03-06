6 مشاكل أمام مدرب الهلال

المواطن - محمد سمعه

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يواجه المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، 6 مشاكل تهدد الفريق، وذلك على خلفية تراجع نتائج الزعيم بالفترة الأخيرة.

6 أزمات تصنع صداع في رأس مدرب الهلال:

وتُعد إصابات اللاعبين هي الصداع الذي يُعاني منه ميكالي، حيث يُعاني ميكالي من غياب 6 لاعبين عن الفريق حتى الآن بسبب الإصابة وهم صالح الشهري وهتان باهبري ومدالله العليان وسلمان الفرج ومحمد كنو والكولومبي جوستافو كويلار.

جدير بالذكر أن ميكالي سيدخل مواجهة الرائد بعد غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيدخل منقوصًا من خدمات اللاعب ناصر الدوسري بسبب تراكم البطاقات.

ومر نادي الهلال، بفترة صعبة فنيًّا، حيث فقد صدارة دوري المحترفين بالإضافة لخسارة لقب كأس السوبر السعودي وتوديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الحالي على يد نادي الفتح.

الزعيم مبتعد عن الصدارة بفارق 5 نقاط:

ويحتل الزعيم حاليًا، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 39 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن نادي الشباب المتصدر.

وكانت إدارة أزرق العاصمة، أقالت المدرب الروماني رازفان لوشيسكو وذلك بعد الخسارة من ضمك بالجولة الثامنة عشرة دوريًّا.

وسيتولى روجيرو ميكالي تدريب الزعيم حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي رُشح لتدريب الهلال بالفترة الأخيرة، لكنه اتجه لتدريب نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

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