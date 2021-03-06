6 معلومات عن القاطرة الهولندية التي ساهمت في إنهاء أزمة قناة السويس

المواطن - متابعة

ساهمت قاطرة ALP GUARD الهولندية، التابعة لشركة الإنقاذ الهولندية (SMIT)، بشكل كبير منذ انضمامها مساء الأحد الماضي إلى عمليات تعويم السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، في إنهاء أزمة السفينة الجانحة إيفر غيفن.

فيديو | تعرف على قاطرة "ALP GUARD" التي قلبت الموازين في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بـ #قناة_السويس#الغوار #الإخبارية pic.twitter.com/uCca6x9D7g — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 29, 2021

6 معلومات عن القاطرة الهولندية:

وكشفت قناة “الإخبارية” عن أبرز المعلومات عن القاطرة الهولندية، وجاءت كالتالي:

من أكبر القطارات على مستوى العالم.

تعمل بقوة 285 طنًّا.

تم بناء القاطرة عام 2012 في هولندا.

الطاقة الاستيعابية تبلغ 3226 طنًّا من الوزن.

يبلغ طول القاطرة 74.36 مترًا وعرضها 21.14 مترًا.

تبلغ حمولة القاطرة الإجمالية 3732 طنًّا، بحمولات صافية 3226 طنًّا.

إعادة تعويم السفينة الجانحة:

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة، “إيفر غيفن”، وأفاد التلفزيون المصري بأن السفينة “إيفر غيفن” تحركت باستخدام المحركات صوب منطقة البحيرات المرة، بعد إعادة تعويمها.

السفينة في منتصف القناة:

وأظهرت خدمة لتتبع السفن، “إيفر غيفن” في منتصف القناة، وقال مستشار الرئيس المصري لهيئة قناة السويس والموانئ مهاب مميش: إن السفينة الآن في الماء بصورة كاملة، بعد نجاح رجال هيئة قناة السويس في تحريكها من موقعها، وأكد أن القناة الآن مفتوحة تمامًا ولا تعوقها السفينة كما كان في الأيام الماضية، بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية.

وبحسب مميش فإن السفينة سوف تخضع لفحص فني شامل خلال الساعات المقبلة حتى تحصل على تصديق بالتحرك والمرور، موضحًا أن الفرق الفنية ستتولى أعمال الكشف والمتابعة للسفينة قبل تحريكها بصورة كاملة.

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