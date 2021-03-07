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%7 من احتياطي الفوسفات العالمي في وعد الشمال
تضم منطقة خدمات ومركزًا لإنتاج الغاز التقليدي

%7 من احتياطي الفوسفات العالمي في وعد الشمال

2021/03/10
الساعة 2:38 مساءً
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%7 من احتياطي الفوسفات العالمي في وعد الشمال
المواطن - واس

تحتضن منطقة الحدود الشمالية حوالي 7% من المخزون العالمي من الفوسفات في محافظة طريف وتحديداً في مدينة وعد الشمال التي تعطي بعداً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً للمنطقة الشمالية لما تنقله نوعياً في مستوى التنمية الاقتصادية وجلب التقنية.

وعد الشمال الفوسفات

 

مدينة وعد الشمال

وتبلغ مساحة مدينة وعد الشمال الصناعية 290 كيلومتراً، ومساحة إضافية 150 مليون متر لصناعة الفوسفات فقط، وتتضمن المدينة منطقة خدمات ومركز لإنتاج الغاز التقليدي ومنطقة صناعية وأخرى سكنية ومعهد للتعدين، تولت شركة “معادن” إقامة البنية التحتية للمدينة.

وعد الشمال الفوسفات

 

أهمية الفوسفات

ويعد الفوسفات من منتجات معادن الأكثر أهمية للحياة، إذ يتشكل طبيعياً من عنصر الفوسفور، الذي يعد أحد ثلاث عناصر غذائية رئيسية في عملية التركيب الضوئي للنبات ونمو المحاصيل الزراع.

وعد الشمال الفوسفات

وتأتي مدينة وعد الشمال آخر محطات الضخ على خط التابلاين سابقاً، قد أصبحت اليوم، أولى محطات سلسلة صناعة الفوسفات الوطنية العملاقة، التي تبدأ من هذا المجمّع” ويقدر إنتاج شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 3 ملايين طن من الأسمدة تشمل فوسفات ثنائي الأمونيوم وفوسفات أحادي الأمونيوم الأسمدة الفوسفاتية, بالإضافة إلى 22 ألف طن من المنتجات التحويلية.

وعد الشمال الفوسفات وعد الشمال الفوسفات


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