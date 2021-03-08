8 فرق ميدانية لتقديم لقاح كورونا في المنازل بحفر الباطن

المواطن - الرياض

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خصصت صحة حفر الباطن 8 فرق ميدانية تعمل على تطعيم المسجلين في خدمة الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا “كوفيد-19″حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

حملة تقديم لقاح كورونا في المنازل

وتقوم الفرق بتنظيم زيارات يومية للمستفيدين، لإعطاء المرضى وذويهم اللقاح ضد فيروس كورونا وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق صحي مدرب يضمن تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للمرضى في منازلهم.

التسجيل في تطبيق صحتي

من جانب آخر تواصل صحة حفر الباطن استقبال المواطنين والمقيمين في مركز اللقاحات لإعطائهم لقاح كورونا “كوفيد 19″، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق “صحتي”، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية.

وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم خدماتها (الوقائية، والتوعوية، والاجتماعية) لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة من خلال الفريق الصحي المؤهل.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

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