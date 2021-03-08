8 مكاسب لمسها النصر بعد انضمام خالد بن فهد لقائمة الذهبيين

المواطن - محمد سمعه

أعرب العديد من النصراويين عن سعادتهم الغامرة بانضمام الأمير خالد بن فهد لقائمة الأعضاء الذهبيين في النادي، وما نتج عن ذلك من 8 نتائج إيجابية لمسها النادي، قبل انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

ويشهد النصر حاليًّا حراكًا غير عادي، وذلك بعد حل مجلس إدارة صفوان السويكت بقرار من وزارة الرياضة أُصدر يوم الأحد الماضي.

أسماء المنضمين للقائمة الذهبية بعد خالد بن فهد:

وبمجرد انضمام الأمير خالد تبعه كل من عبدالله العمراني وتركي المشيقح وأيمن القاضي وفهد العجلان ويوسف القفاري وسامي السويلم وطلال الرشيد وعبداللطيف لشثري بتجديد العضوية والانضمام لقائمة الذهبيين في النادي.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان المعروف بنصراويته علق على انضمام الأمير خالد بن فهد لقائمة الأعضاء الذهبيين قائلًا: “ستتوالي العضويات الذهبية للنادي هذه الليلة، وستُطبخ الأمور بهدوء، حتى تنضج لتكون هناك إدارة نصراوية بدعم رجال العالمي وتحت مظلة الأمير خالد”.

وذكر الإعلامي الرياضي زهير الشماسي في تصريحات لـ برنامج رياضة ميديا المذاع على القناة الرياضية السعودية: أنه يملك معلومة بأن اسمًا قديمًا مرُشح لرئاسة العالمي، وسبق له أن رأس النادي.

أحد الأسماء القديمة مُرشح لرئاسة النصر:

والأسماء القديمة التي سبق لها أن ترأست النادي، من أجل اختيار أحدهم والقدوم لإنقاذ العالمي بالفترة المقبلة هم ”الأمير فيصل بن تركي، سعود السويلم، فهد المشيقح، سلمان المالك”.

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