بأمر الملك سلمان ودعم ولي العهد .. منصة إحسان تعظم العمل الخيري في حياة الناس

المواطن - الرياض

تسعى منصة إحسان للعمل الخيري التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” اليوم، إلى نقل أعمال الخير إلى آفاق أرحب عبر تنظيم عمل القطاع وزيادة موثوقيته، في مبادرة تعكس اهتمام القيادة بالقطاع غير الربحي وتعظيم أثره في حياة الناس والمجتمع داخل المملكة.

دعم من الملك سلمان وولي العهد:

كما أن منصة إحسان تم إنشاؤها بناءً على أمر ملكي كريم، وتحظى بدعم ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الجهة المطورة للمنصة، وهو ما يعكس عظم الاهتمام الذي توليه القيادة بالعمل الخيري.

تعزيز ريادة المملكة:

وستعمل المنصة على تعزيز ريادة المملكة العربية السعودية في القطاعين الخيري والتنموي عالميًّا، كما ستقود جهود تمكين القطاع الخيري والتنموي في المملكة ورفع كفاءته.

أهداف منصة إحسان:

وتعد إحسان منصة تبرعاتٍ وطنيةً تقدم العديد من الخدمات والبرامج وتجمع المنصات الوطنية المعنية بالتبرع على مستوى المملكة، حيث ستؤدي دورًا تكامُليًّا يدعم المؤسسات والجمعيات الخيرية وغير الربحية، وستساعدها على تحقيق أهدافها التي من بينها:

الإسهام في تعزيز المسؤولية الاجتماعية بشكلٍ عام.

تحسين كفاءة العمل التنموي.

الارتقاء بقيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لدى الأفراد أو المؤسسات على حدٍّ سواء.

كما توفر المنصة آليةً متطورةً ومتقدمةً سترفع درجة الموثوقية والشفافية والسهولة في جمع التبرعات.

وستساهم في تنظيم ونشر ثقافة العمل التنموي.

كما ستأخذ المنصة على عاتقها تكريم المتميزين في العطاء التنموي بشكلٍ دوري.

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