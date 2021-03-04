Manchester united يُهدر نقطتين ويتعادل مع كريستال بالاس

المواطن - محمد سمعه

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سقط الفريق الكروي الأول بنادي Manchester united في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه كريستال بالاس، وذلك ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أحداث مباراة Manchester united وكريستال بالاس

وظهر فريق مان يونايتد بشكل باهت للغاية، حيث لم ينجح في استثمار الفرص التي أُتيحت له.

وأيضًا حاول فريق كريستال بالاس خلال فترة وأخرى بالشوط الأول، إحراز الهدف الأول في شباك اليونايتد ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، استمر لاعبي Manchester united أيضًا في إهدار الفرص ليخسر الشياطين الحمر نقطتين في غاية الأهمية، من أجل الانفراد بوصافة الدوري الإنجليزي.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ليُصبح رصيد اليونايتد 51 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد كريستال بالاس 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

ليستر سيتي يسقط بفخ التعادل

وقبل مباراة Manchester united وكريستال بالاس، انتهت مباراة بيرنلي ضد ليستر سيتي بالجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي فريق بيرنلي أسفر عن الهدف الأول للاعب ماتي فيدرا بالدقيقة الرابعة من الشوط الأول.

وبعد محاولات عدة، تمكن فريق ليستر سيتي من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب النيجيري كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة الرابعة والثلاثين. ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. وفي الشوط الثاني، من مباراة بيرنلي ضد ليستر سيتي، سيطر ليستر وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني، ولكن دون فائدة، في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية. وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليُصبح رصيد ليستر سيتي 50 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، أما رصيد بيرنلي فأصبح 29 نقطة في المركز الخامس عشر. وكان شيفيلد يونايتد انتصر على فريق أستون فيلا بهدف دون رد

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