stc تدشن أكبر مركز تحكم بالعمليات الرقمية في الشرق الأوسط

المواطن - الرياض

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دشنت stc مركز التحكم بالعمليات الرقمية، الذي يعد أكبر مركز تشغيل متكامل في المنطقة، بمساحة تتجاوز 42 ألف متر مربع، تتسع لنحو 2300 موظف، وذلك بحضور الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة stc، ونائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي.

منظومة من العمليات الرقمي:

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أن مركز التحكم بالعمليات الرقمية يشمل منظومة من العمليات الرقمية المتقدمة في عدة مجالات كالمحاكاة وإدارة البنية الرقمية والأزمات الرقمية وإعادة الابتكار ضمن مجموعة من الحلول الرقمية، كما يعد منطقة فنية شاملة وكاملة تحت معايير أمنية عالية، مشيرًا إلى أنه سيعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للأعمال “HUB”، ويمثل لبنة أساسية لتكون الشركة مركزًا إقليميًّا بمنظومة من الخدمات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يحقق أهداف المرحلة الثانية من إستراتيجية stc لتمكين التحول الرقمي في مختلف المجالات، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة التي تقع عند ملتقى ثلاث قارات، وتعزيز الاستثمار في خدمات الربط الدولي ومراكز البيانات لاستخلاص القيمة من الأصول المتعددة والخدمات والتقنيات المتقدمة للمجموعة.

أكبر البوابات الدولية بالمنطقة:

المركز يشغل أكبر البوابات الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تربو سعتها على 8.4 تيرا في الثانية، وترتبط بأكثر من 4 كوابل بحرية، وهي أحدث نظم الحماية والتوزيع بالعالم المستخدمة لأول مرة في المنطقة لتأمين منظومة خدمات الشركة بشكل عام ومنظومة دوائر وحلول نقل خدمات البيانات والدوائر الصوتية لكافة العملاء، إضافة إلى العديد من أنظمة توطين المحتوى العالمي لتكون شبكة stc من أكثر شبكات العالم نقلًا لحركة الإنترنت، خصوصًا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

فضلًا عن تشغيل ومراقبة أكبر وأحدث شبكات التراسل بعيدة المدى في المنطقة تربو على 155000 كم من الألياف البصرية ستساهم في تعزيز ربط الشرق بالغرب عبر المحطات البحرية القارية في عدد من المدن الساحلية في الخليج العربي في مدينة الخبر وساحل البحر الأحمر في مدينة جدة وينبع، وبصدد إضافة محطات جديدة في مدينتي ضبا وحقل لتوفير أنظمة ربط ذكية لجميع أنظمة الكوابل البحرية بالعالم والتي تتجاوز 100 محطة عبر القارات بأطوال تزيد على 35000 كم من الكوابل البحرية القارية.

عمليات الأمن السيبراني:

ولحماية هذه المنظومة التقنية من المخاطر السيبرانية، تم تزويد المركز هنا بأكبر وأحدث مركز عمليات الأمن السيبراني في المنطقة (SOC)، يديره خبراء في الأمن السيبراني من ذوي المهارات العالية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، للوصول إلى شبكة وطنية آمنة.

وعملت stc على خطة لنشر شبكة الجيل الخامس في أكثر من 47 مدينة حول المملكة في خطة لتعزيز ريادتها في تغطية الجوال الموثوقة ونشر أكبر شبكة متطورة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط.

وسنعمل في المرحلة القادمة على توسيع نشر شبكة الجيل الخامس في السعودية، لتشمل أكثر من 71 مدينة في مختلف أنحاء المملكة؛ ما ساهم في حلول المملكة ضمن أفضل عشر دول في العالم في سرعة الإنترنت عبر شبكة الجوال بشكل عام حسب تصنيف أوكلا العالمية.

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