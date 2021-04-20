آبل تعقد مؤتمرها الأول لعام 2021 اليوم الثلاثاء

المواطن - متابعة

أعلنت شركة آبل عن إقامة مؤتمرها الأول لهذا العام اليوم الثلاثاء 20 إبريل، والذي سيكون حدثًا افتراضيًا وسيتم بثه من Apple Park في كاليفورنيا.



إصدارات جديدة:

ومن المحتمل أن تعلن الشركة خلال مؤتمر الربيع عن إصدارات iPad Pro الجديدة ومُلحقات تعقب AirTags والمزيد من الأجهزة.

البث المباشر للمؤتمر:

وسيكون مؤتمر اليوم الأول للشركة في عام 2021، وذلك بعد عقد ثلاثة أحداث خاصة خلال 3 أشهر الخريف الماضي (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر)، وسيُعقد المؤتمر مرة أخرى عن بُعد بسبب تفشي جائحة كورونا، وسيتم بثه مباشرةً عبر موقع آبل على الويب وفي تطبيق Apple TV وعلى YouTube.

آيباد ميني:

وبحسب ما ورد من تسريبات، فإن شركة آبل تخطط لإطلاق جهاز ايباد ميني iPad mini الذي من المتوقع أن يأتي بشاشة بمقاس 8.4 بوصة مع حواف صغيرة، ولن يتم تحسين التصميم مع الاحتفاظ بالحواف العلوية والسفلية وزر الشاشة الرئيسية ومعرف بصمة الأصبع.

آيباد برو:

ومن المحتمل أيضًا أن تُطلق آبل جهاز ايباد برو جديد مزود بشاشة LED في مؤتمرها اليوم، وستأتي تقنية الإضاءة LED إلى جهاز ايباد برو مقاس 12.9 بوصة أولًا، ثم يليه جهاز ايباد برو مقاس 11 بوصة.

يشار إلى أن شركة آبل لم تعقد في العام الماضي حدثًا في شهر مارس بسبب كوفيد19، لكنها أعلنت عن جهاز iPad Pro جديد وMagic Keyboard وMacBook Air عبر البيانات الصحفية في مارس، تلاها الجيل الثاني من iPhone SE عبر بيان صحفي في أبريل .

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