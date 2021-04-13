آبل تعمل على تطوير جهاز العرض المنزلي بمكبر صوت وكاميرا

المواطن - متابعة

تطور شركة آبل منتجًا جديدًا يجمع بين جهاز Apple TV ومكبر الصوت الذكي HomePod، ويتضمن كاميرا لمؤتمرات الفيديو من خلال تلفزيون متصل ووظائف المنزل الذكي الأخرى.

متعدد الاستخدامات:

ووفقا لما ذكره موقع البوابة العربية للأخبار التقنية نقلا عن تقرير لوكالة بلومبرج فإن المنتج الجديد المتعدد الاستخدامات الذي يجري تطويره حاليًا من المفترض أن يكون مزودًا بالعتاد اللازم لأداء مجموعة متنوعة من الأدوار.

الفيديو ومكبر الصوت:

وتشمل الإمكانات الأخرى للمنتج وظائف جهاز Apple TV القياسية، مثل: مشاهدة الفيديو والألعاب، بالإضافة إلى استخدامات السماعات الذكية، مثل: تشغيل الموسيقى واستخدام مساعد سيري الرقمي من آبل.

جهاز مطور:

ويمثل البرنامج الجديد في حال إطلاقه أكثر عروض أجهزة المنزل الذكي طموحًا من آبل حتى الآن، كما تفكر شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو في كاليفورنيا في إطلاق مكبر صوت متطور بشاشة تعمل باللمس للتنافس بشكل أفضل مع رواد السوق جوجل وأمازون.

ويجمع مثل هذا الجهاز بين جهاز آيباد ومكبر الصوت HomePod ويتضمن أيضًا كاميرا لمحادثة الفيديو.

ذراع آلية:

واستكشفت آبل توصيل جهاز آيباد بمكبر الصوت باستخدام ذراع آلية يمكنها التحرك لمتابعة المستخدم في جميع أنحاء الغرفة، على غرار جهاز Echo Show الأحدث من أمازون.

المراحل الأولى:

ولا يزال تطوير كلا منتجي آبل في مراحله الأولى، ويمكن للشركة أن تقرر عدم إطلاق أي منهما أو تغيير الميزات الرئيسية.

حظوظ آبل في أجهزة المنزل الذكي:

ويمكن أن تساعد المنتجات الجديدة في إحياء حظوظ آبل في فئة أجهزة المنزل الذكي، حيث استحوذت على 2 في المئة من سوق أجهزة البث المتلفز في عام 2020، بينما امتلكت أقل من 10 في المئة من سوق مكبرات الصوت الذكية.

شارك الخبر







شارك الخبر