آبي أحمد ينشر فيديو عن دجاجة وكلب.. ماذا يقصد ؟

المواطن- متابعة

نشر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، فيديو غريباً على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ضم عدداً من الحيوانات.

ችግሮቻችንን ተጋፍጠን ለማለፍ እረስ በርሳችን እንደጋገፍ:: pic.twitter.com/stBLEc7EQ9 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) April 7, 2021

وتظهر في الفيديو دجاجة تستند على ظهر كلب من أجل تناول الطعام، ثم تسند قطة على ظهر الدجاجة من أجل تناول الطعام أيضا، وعلق أبي أحمد على شريط الفيديو قائلا: كلنا ندعم بعضنا البعض لمواجهة مشاكلنا، بحسب موقع روسيا اليوم.

مباحثات سد النهضة

وأعلنت إثيوبيا عزمها المضي قدما في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، حيث قالت وزارة الخارجية الإثيوبية: لا يمكننا الموافقة على أي اتفاق بشأن سد النهضة يحرم إثيوبيا من حقوقها المشروعة في استغلال مياه نهر النيل.

ورغم أن مفاوضات كينشاسا انتهت دون تقدم، إلا أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن أكد على التزام إثيوبيا تجاه استكمال المفاوضات بنجاح برعاية الاتحاد الأفريقي.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى إثيوبيا حول مياه نهر النيل، قائلًا إن الخيارات مفتوحة إذا تم المساس بنقطة مياه لمصر، متابعًا: نحن نحترم خطط التنمية في إثيوبيا لكن دون وقوع ضرر على مصر.

كما قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن السودان تقدمت بمقترح الآلية الرباعية للتفاوض ووافقت عليه مصر، لكن اعترضت عليه إثيوبيا، مؤكدًا على أن كل الخيارات مفتوحة أمام بلاده للتعامل مع أديس أبابا.

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