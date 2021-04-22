آخر تطورات أزمة هورفات والنصر

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي النصر، آخر تطورات أزمته مع مستحقات مدربه السابق، الكرواتي ألين هورفات وذلك بعد إقالته.

وقال الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” إنه تم تسليم هورفات وكافة طاقمه المساعد مستحقاتهم المالية، وذلك قبل مغادرتهم المملكة.

سبب إقالة هورفات من تدريب النصر

وكانت إدارة مسلي آل معمر أقالت هورفات من الإدارة الفنية للفريق لسوء النتائج، مع تعيين البرازيلي مانو مينيز بديلًا له.

ويحتل النصر صدارة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، بفارق الأهداف عن فولاد الإيراني الوصيف.

مواجهة قوية غدًا للعالمي ضد فولاد

ويستعد العالمي غدًا الجمعة، لمواجهة نادي فولاد بالجولة الرابعة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أول أمس الثلاثاء.

وتمكن المدرب هورفات من قيادة العالمي للفوز بلقب السوبر السعودي في يناير الماضي، وذلك على حساب الجار نادي الهلال بثلاثية دون رد، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكان هورفات، تولى تدريب النصر لمدة 3 أشهر، عقب إقالة البرتغالي روي فيتوريا من تدريب الفريق، بعد التعادل مع ضمك في الدور الأول من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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