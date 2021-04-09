آلية الموافقة على اعتراض حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بأنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض المالي سيتم التعويض بأثر رجعي خلال الدفعة القادمة، بالإضافة إلى مبلغ الدعم لدفعة شهر لإبريل في حال كان الشخص مؤهلًا ومستحقًّا.

تعديلات حساب المواطن:

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