آل معمر: أمامنا عمل كبير

المواطن - محمد سمعه

وجه مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، رسالة إلى جماهير العالمي، وذلك بعد مرور يومين على تزكية مجلس الإدارة الحالي للعالمي.

وغرد رئيس النصر قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “بعد مرور يومين على تزكية المجلس والإطلاع المبدئي على بعض الملفات، تبين لنا أن أمامنا عمل كبير جدًّا، يحتاج للكثير من الوقت والجهد والتركيز، أشكر كل من بارك، وأعتذر لمن لم أرد على اتصالاته، مع تمنياتي أن نكون كمجلس عند حسن الظن، لنرى العالمي ناد مؤسساتي من الدرجة الأولى”.

وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة آل معمر:

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، اعتمد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لمدة 4 سنوات مقبلة.

وجاء تشكيل الإدارة مكونًا من: “عبدالله العمراني عضوًا، تركي المشيقح عضوًا، فيصل أبو ساق عضوًا، عبدالعزيز العمران عضوًا، محمد الشتوي عضوًا، منصور بن زومة عضوًا، معتز المزروع عضوًا”.

وتولى مسلي رئاسة النصر، بعد حل مجلس إدارة صفوان السويكت في 21 مارس الماضي.

النصر يواجه الفيصلي في الكأس غدًا:

ويستعد النصر غدًا لمواجهة فريق الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تنطلق المباراة في التاسعة من مساء الغد في ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

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