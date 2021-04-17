آل معمر: النصراويون قالوا كلمتهم

المواطن - محمد سمعه

حرص مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، على تهنئة جماهير العالمي، وذلك بعد الفوز على السد القطري بثلاثية لهدف بـ دوري أبطال آسيا.

رد فعل رئيس النصر:

وغرد آل معمر قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “ألف مبروك لجمهور العالمي النقاط والمستوى أمام منافس قوي، اليوم قال لاعبو العالمي كلمتهم، والقادم أهم”.

العالمي يُبدع بثلاثية:

ونجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في منح الأفضلية للعالمي من ركلة جزاء مشكوك بصحتها بالدقيقة الـ37 من عمر الشوط الأول.

وبالشوط الثاني، نجح السد في إحراز هدف التعادل عبر الإسباني سانتي كازورلا بالدقيقة الـ59، من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان.

وواصل النصر محاولاته لإضافة الهدف الثاني في المباراة، حتى تمكن لاعب الوسط عبدالمجيد الصليهم من إحراز الهدف الثاني لـ أصفر العاصمة بالدقيقة الـ80.

ونجح خالد الغنام في إضافة ثالث الأهداف للعالمي بالدقيقة الـ94.

يذكر أن العالمي سيواجه فريق فولاذ الإيراني في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة بـ دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسيلعب النصر مع فريق فولاذ الإيراني الثلاثاء المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

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