آل معمر: عبدالغني باقٍ لنهاية الموسم

المواطن - محمد سمعه

حسم مسلي آل معمر رئيس النصر الجديد، مصير حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد تزكيته رئيسًا للعالمي.

عبدالغني عنصر أساسي في النصر

وتحدث رئيس النصر لـ برنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية قائلًا: ” حسين عبدالغني ابن النادي وهو يؤدي عمله كما ينبغي ولا يوجد فكرة لتغييره من الآن حتى نهاية الموسم سنقيم العمل وشعارنا البقاء للأصلح وعبدالغني من أصلح الناس”.

آل معمر يُشيد بعشاق النصر

وأضاف رئيس العالمي: “جمهور النصر مثقف ولا أعتقد أنه سيقيم عمل الإدارة في يومين أثق في وعي جمهور النصر، وخلال الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماعات مع أعضاء الشرف ووزارة الرياضة وبعدها سنضع الحلول للخروج من مشكلة الديون”.

وأضاف آل معمر: “كان هناك عمل كبير في النادي في الموسم الماضي ولكن لم يحالفهم الحظ والنصر واجه تحديات بداية الموسم تسببت في عدم وجوده في الصدارة”.

وتابع رئيس النصر: “عندما كنت في رابطة المحترفين كنت أتعامل مع النصر مثل بقية الأندية .. وهذه أمانة عملية وأنا الآن مسؤول عن النصر وسأعمل بإخلاص، وأطلب من الجماهير النصراوية الدعم”.

وواصل رئيس النصر: “تلقيت اتصالًا من الأمير خالد بن فهد وكانت هناك رغبة .. كانت لدي بعض الأمور الخاصة تحتاج ترتيبًا وكان مُصرًا وعندما شاهدت حماسه كل الحسابات ألغيتها وهذا شرف لي”.

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