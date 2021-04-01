آل معمر وذهبيو النصر يصلون النادي

المواطن - مروة نبيل

وصل عدد من أعضاء نادي النصر الذهبيين والمرشح على منصب الرئيس مسلي آل معمر إلى مقر العالمي، تمهيدًا لبدء اجتماع الجمعية العمومية.

وصول آل معمر وأعضاء النصر الذهبيين

ويتبقى دقائق على انطلاق الجمعية العمومية لنادي النصر، وتنصيب مسلي آل معمر رئيسًا لمجلس الإدارة، ووصل عدد من الأعضاء الذهبيين وفي مقدمتهم الأمير وليد بن بدر، ورئيس لجنة الانتخابات، عبدالعزيز العنزي.

ويدعم الأمير خالد بن فهد قائمة مسلي آل معمر، ولكنه اعتذر عن حضور الجمعية العمومية وفوض الأمير وليد بن بدر ممثلًا عنه، لإدارة كافة الأصوات التي يمتلكها، والبالغة 118 ألفًا و850 صوتًا.

وتضم قائمة مسلي آل معمر المُرشح الوحيد لرئاسة العالمي في العضوية كلًا من؛ عبدالله العمراني، تركي المشيقح، فيصل أبو ساق، عبدالعزيز العمران، محمد الشتوي، منصور بن زومة ومعتز المزروع.

مسلي آل معمر الرئيس الـ15

وسيصبح مسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة رقم 15 في تاريخ نادي النصر، حيث تولى 14 رئيسًا المنصب ذاته منذ تأسيس العالمي عام 1955، شغل البعض منهم الرئاسة بالتكليف، وآخرون جاءوا بالانتخابات، وكان آخرهم صفوان السويكت.

وفاز صفوان السويكت برئاسة مجلس إدارة النادي في يوليو 2019، قبل أن تصدر وزارة الرياضة قرارًا مؤخرًا بحل المجلس، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير الأعمال بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد.

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