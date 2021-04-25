أبرز أرقام الجولة الرابعة بـ أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أبرز أرقام ومعلومات عن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تُقام بنظام التجمع في السعودية والإمارات والهند.

أرقام الجولة في دوري أبطال آسيا:

ولفت الاتحاد الآسيوي في تقرير إلى أن مباراة الريان والوحدة شهدت ثلاث حالات طرد، وهو الرقم الأعلى في حالات الطرد منذ مباراة جيجو يونايتد الكوري الجنوبي وأوراوا ريد دايموندز الياباني في شهر مايو 2017، والتي شهدت أيضًا ثلاث حالات طرد.

وأشار إلى أن السوري عمر خربين نجح في تسجيل هدف من ضربة جزاء خلال مباراة فريقه الوحدة أمام الريان، لينهي اللاعب صيامه عن التسجيل في دوري أبطال آسيا الذي استمر 384 دقيقة.

وأضاف الاتحاد الآسيوي أن شباك الهلال تلقت 4 أهداف أو أكثر للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وكانت المرة الأخيرة عندما خسر أمام السد القطري 2/ 4 في أكتوبر 2019.

وسجل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة محمد خلفان بعد مرور 182 ثانية فقط على مشاركته كبديل في المباراة أمام باختاكور الأوزبكي، وهو أسرع هدف للاعب بديل في نسخة هذا العام.

وسدد فريق القوة الجوية 3 محاولات على المرمى خلال المباراة أمام تراكتور الإيراني، وهو رقم يساوي محاولات الفريق بين الخشبات الثلاث في أول ثلاث مباريات، فيما سجل تراكتور هدف التقدم على القوة الجوية بعد مرور 82 ثانية على انطلاق المباراة، وهو أسرع هدف في تاريخ النادي في دوري أبطال آسيا.

بيرسبوليس يتألق:

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره بالمستوى الذي ظهر عليه فريق بيرسبوليس الإيراني، بعد نجح في تحقيق الفوز في أربع مباريات على التوالي حتى الآن، وهذه المرة الأولى في تاريخ النادي التي يحقق هذا الأمر.

وتابع: “بيرسبوليس الذي بلغ نهائي العام الماضي نجح للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته بالبطولة في تسجيل 4 أهداف أو أكثر، علماً بأنه فاز في نسخة العام الماضي على الشارقة الإماراتي بنتيجة 4/ 0 أيضًا”.

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