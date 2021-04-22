أبشر: احذروا من التعامل مع أيّ رسائل مشبوهة تدعي علاقتها بالمنصة

المواطن - واس

حذرت منصة (أبشر) المستفيدين من خدماتها كافة، من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدعي علاقتها بمنصة أبشر، أو البوابة الرئيسة لموقع وزارة الداخلية.‎

منصة أبشر:

وشددت المنصة على زوارها ضرورة التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة، حيث يمكن للمستفيدين الوصول إلى منصة أبشر عبر الرابط (هنا)، وكذلك الوصول لموقع وزارة الداخلية عبر الرابط (هنا).

تحايل:

‏‎وأشارت المنصة إلى أن هناك محاولات للتحايل على المستخدمين من خلال روابط مزيفة لصفحة الدخول في منصة أبشر، وتهدف هذه المحاولات إلى الحصول على بياناتهم واستغلالها في عمليات مشبوهة.

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