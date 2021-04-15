أبطال #الحد_الجنوبي إقدام ورباطة جأش وشجاعة متناهية

المواطن - الرياض

يقف المرابطون على الحد الجنوبي من منسوبي القوات المسلحة السعودية على الخطوط الأمامية وسط حالة إقدام ورباطة جأش وشجاعة متناهية في هذه الأيام المباركة من أجل حماية الوطن ومقدساته، والعمل على تحقيق أمنه واستقراره لينعم مواطنوه ومن يعيش على أرض المملكة بالسلامة والاطمئنان.

يقفون بالمرصاد:

وعلى الرغم من دخول الشهر الكريم، إلا أن أبطال الحد يقفون بالمرصاد في كل وقت وحين للدفاع عن المملكة أمام محاولات الميليشيا الإرهابية لاستهداف المدنيين، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة تجاه مدينة جازان.

إشادة:

وأشاد المواطنون ببطولات الجيش السعودي وبسالة المرابطين في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين وحماية أرواح المدنيين والتصدي للعمليات الإرهابية، مؤكدين أن الكلمات تعجز عن وصف ما يقوم به حماة هذه الديار المقدّسة، وما يقومون به من تضحيات، من أجل أن تبقى راية التوحيد خفّاقة بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله.

وطوال السنوات الماضية، لمس الجميع ما يقوم به أبطالنا البواسل من تضحيات وجهود جبارة في سبيل حفظ حدود بلادنا الغالية وهم يتمتعون بمعنويات مرتفعة مؤكدين أن النصر قريب بإذن الله، رافعين شعار أنهم سيبذلون أرواحهم في خدمة الوطن، ولن يسمحوا لكائن من كان أن ينال من مملكتنا وترابها.

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