أبطال الدفاع المدني .. جاهزية وانتشار في مواجهة الأمطار

المواطن - الرياض

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور وثقت من خلالها تضحيات وبطولات رجال الدفاع المدني في مواجهة موجة الأمطار التي تشهدها العديد من المنطق حاليًا.

جاهزية وانتشار

وعلقت المديرية العامة للدفاع المدني على الصور بقولها: “جاهزية وانتشار”، في إشارة إلى استعداد أبطال الدفاع المدني في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكل عزيمة واقتدار.

تقلبات جوية

وتشهد العديد من المناطق على مستوى المملكة العربية السعودية، حالة من التقلبات الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

توقعات الطقس

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة بمشيئة الله، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة نجران ومرتفعات جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية قد تثير الأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

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