أتلتيكو مدريد وخطف صدارة ترتيب الدوري الإسباني

المواطن - مروة نبيل

يدخل أتلتيكو مدريد مباراته ضد هويسكا اليوم بهدف تحقيق الفوز، واستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم من فريق ريال مدريد.

الريال يتصدر ترتيب الدوري الإسباني

ولعب ريال مدريد ضد قادش بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الليغا، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثية دون رد، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتوقع أن تشهد المراكز الأولى في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم تغييرًا بعد مباريات اليوم، خاصة مواجهتي أتلتيكو مدريد ضد هويسكا، وبرشلونة مع خيتافي.

أتلتيكو مدريد يستهدف استعادة الصدارة

ومن المقرر أن يلعب أتلتيكو مدريد ضد هويسكا عند الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت السعودية، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الروخي بلانكوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي هويسكا في المركز الـ17 برصيد 27 نقطة.

ويُعد الروخي بلانكوس من أبرز الفرق في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، ونجح في الفوز على إيبار بخماسية دون رد في الجولة الماضية، وتمكن من تحقيق 21 فوزًا حتى الآن، وسجل 57 هدفًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا.

ويطمح أتلتيكو مدريد خطف نقاط مباراة اليوم، أملًا في استعادة صدارة جدول ترتيب الليغا، التي كان يحتلها معظم الفترات خلال منافسات الموسم الحالي، فيما يسعى هويسكا لتحقيق نتيجة إيجابية، حيث حقق 5 انتصارات فقط، وسجل 31 هدفًا واستقبل 46 هدفًا.

شارك الخبر







شارك الخبر