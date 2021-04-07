أجمك يتأهل ويُكمل مجموعة الهلال

المواطن - محمد سمعه

تأهل فريق أجمك الأوزبكي إلى مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على الغرافة القطري في ملحق البطولة الآسيوية المؤهل لدور المجموعات.

وكان التعادل السلبي، سيطر على نتيجة المباراة حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني عندما خطف الفريق الأوزبكي هدف الفوز الثمين بواسطة الصربي يوفان دوكيتش.

وتأهل الفريق الأوزبكي ليلعب في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي والاستقلال الطاجيكي.

أجمك يتأهل للمرة الأولى في تاريخه:

وأصبح فريق أجمك، سادس أندية أوزبكستان يشارك في دور المجموعات، بعدما كان حصل على المركز الثالث في الدوري الأوزبكي الموسم الماضي.

وجاء تأهل الفريق الأوزبكي لمرحلة دور المجموعات، للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المقرر انطلاق مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا بدءًا من يوم 15 إبريل الجاري، حيث تُقام بنظام التجمع كما كانت في النسخة الماضية.

مواجهة نارية بين الوحدة والقوة الجوية:

يذكر أن نادي الوحدة، يلعب حاليًّا مع فريق القوة الجوية العراقي، لتحديد المتأهل منهما إلى مرحلة دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

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