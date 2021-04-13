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أجمك يصل الرياض للمشاركة بالآسيوية
يتواجد في مجموعة الهلال

أجمك يصل الرياض للمشاركة بالآسيوية

2021/04/13
الساعة 12:43 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أجمك يصل الرياض للمشاركة بالآسيوية لاعبو الفريق الأوزبكي - المصدر @saudiFF
المواطن - مروة نبيل

وصلت، مساء الاثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أجمك الأوزبكي إلى العاصمة الرياض، تمهيدًا للمشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

أجمك يصل الرياض:

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول فريق أجمك الأوزبكي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكان في استقبالها عدد من منسوبي اتحاد الكرة، والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها.

اجمك في دوري ابطال اسيا
جانب من وصول الفريق – المصدر @saudiFF

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أجمك الأوزبكي في المجموعة الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم كل من؛ الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي، بالإضافة إلى استقلال دوشنبه الطاجيكي.

نادي اجمك الاوزبكي
وصول الفريق الأوزبكي – المصدر @saudiFF

الهلال هذا الموسم:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأوزبكي، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2021.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم قد خسر ضد نظيره الاتحاد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في صدارة الترتيب بالتساوي مع الشباب الوصيف.


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