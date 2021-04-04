أجويرو مرفوض في مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

استبعد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فكرة انضمام الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي لليونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان مانشستر سيتي أعلن في الأيام القليلة الماضية، عن رحيل أغويرو عن صفوف السيتزنس بعد 10 مواسم قضاها مع السيتزنس.

أغويرو لن يسير على خطى تيفيز في مانشستر يونايتد

وتوقع أولي جونار سولشاير أن سيرخيو أغويرو لن يسير على خطى مواطنه كارلوس تيفيز وينضم لـ مانشستر يونايتد، بعد أن قضى فترة في مان سيتي، بينما لعب كارلوس تيفيز في مان يونايتد وانضم بعدها لفترة في مانشستر سيتي.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن تشيلسي الإنجليزي الأقرب بنسبة كبيرة لضم أغويرو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أغويرو يقترب من تشيلسي

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن المهاجم الأرجنتيني لديه الرغبة في استكمال مسيرته في الدوري الإنجليزي، بعد مغادرة السيتي.

وأكدت الصحيفة على أن تشيلسي الأقرب لضم المهاجم الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي المقبل. ويلعب أغويرو، صاحب الـ32 سنة مع مانشستر سيتي منذ عام 2011، ونجح في تحقيق العديد من البطولات المحلية مع السيتزنس، كما سجل 257 هدفًا في 384 مباراة في كل المسابقات الرسمية، وينتهي عقده مع السيتي بنهاية الموسم الجاري، بالتحديد في يونيو 2021.

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