أخصائية تغذية توضح أسباب الشعور بالجوع منتصف الليل

المواطن - ولاء المطرفي

قالت أخصائية التغذية نادية الموسوي إن الشعور بالجوع أثناء النوم منتصف الليل ليس بالشيء الطبيعي عندما يكون مزمناً، وقد يكون في بعض الأحيان وقتياً أو هرمونياً عند النساء بشكل خاص أو يكون من التوتر أو كثرة الرياضة طوال اليوم.

وأضافت الموسوي “عندما نقول وقتياً يعني يكون من شهر إلى شهرين أكثر من ذلك يكون مرضياً”.

لماذا يستيقظ البعض في منتصف الليل وهم جائعون؟ pic.twitter.com/Vp7EIQfvlM — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 31, 2021

وأوضحت الموسوي من خلال لقائها في “قناة سكاي نيوز بالعربية” أن الأمر قد يكون مزمناً أكثر لدى الذين يعملون رجيماً قاسياً، فقلة الأكل بالإضافة إلى التوتر وبعض أدوية الاكتئاب تسبب الشعور بالجوع.

متلازمة الجوع الليلي

هي إحدى الاضطرابات التي تسبب الاستيقاظ أثناء الليل لتناول الطعام، بالإضافة إلى أنها تجعل الشخص يأكل كميات كبيرة من الطعام بعد وجبة العشاء، كما قد يؤخر الأشخاص المصابون بهذه الحالة وجبتهم الأولى من اليوم لعدة ساعات.

متلازمة النوم

وقالت الموسوي إن متلازمة النوم هي أكثر الأوقات التي نراها عند الأشخاص وهي عدم وجود شهيه أثناء الاستيقاظ من النوم، مشيرة إلى أن أكثر الأوقات يكون الشخص مكتئباً أو مزاجه سيئاً وهذا الأمر مرضي ولا بد من التشخيص عند الطبيب.

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