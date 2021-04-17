أرامكو تدرس تمويل سلاسل التوريد لتوليد السيولة

المواطن - الرياض

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”: إن شركة “أرامكو” السعودية تدرس تمويل مدفوعات بمليارات الدولارات لمورديها، في أحدث سلسلة من التحركات من قبل عملاق النفط لتوليد السيولة، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الاقتراح.

طلبات إلى البنوك:

وأفادت الصحيفة بأن الشركة، أرسلت طلبات إلى البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في الأسابيع الأخيرة، لإعداد نوع من برامج السيولة المقدمة للشركات، المعروفة بـ”تمويل سلسلة التوريد”، قد يغطي ما يصل إلى ملياري دولار من المدفوعات شهريًّا.

وتعد “أرامكو” ثالث أكثر الشركات ربحية في العالم بعد Apple Inc و Microsoft Corp.

تمويل سلسلة التوريد:

أكد متحدث باسم “أرامكو” أنها تستكشف مبادرة تمويل سلسلة التوريد، قائلًا: إنها تريد تحسين تجربة مورديها، بحسب ما نقلت “العربية”.

وأضاف المتحدث أن العملية في مرحلة مبكرة، وأن الشركة لم تختر البنوك بعد.

وتقدر الشركة أنها ستدفع ما بين 500 مليون وملياري دولار في فواتير الموردين شهريًّا، وفقًا لوثائق أرسلتها الشركة إلى البنوك وراجعتها صحيفة “وول ستريت جورنال”.

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