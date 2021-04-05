أرامكو تطرح فرصًا وبرنامج تدريب لطلبة الكليات المهنية

كيفية التقديم:

باب التسجيل متاح الآن، وسيستمر حتى يوم الأحد الساعة الثالثة والنصف مساءً بتاريخ 11 أبريل 2021م.

الفئات المستهدفة

الأشخاص المؤهلون للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط كلياتهم/ معاهدهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:

يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل

يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده

الوثائق المطلوبة

على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:

نسخة من بطاقة الأحوال المدنية

نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير

خطاب من الكلية / المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج

مزايا فترة البرنامج



راتب شهري

سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية

النقل حسب أنظمة الشركة

تأمين طبي حسب أنظمة الشركة

تواريخ تهمك: