أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر إبريل

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية، مساء اليوم السبت، مراجعة أسعار البنزين لشهر إبريل.

وجاءت أسعار البنزين كالتالي:

بنزين 91 بـ1.99 ريال لكل لتر

بنزين 95 بـ2.13 ريال لكل لتر

ديزل 0.52 ريال

الكيروسين 0.70 ريال

غاز البترول المسال 0.75 ريال

ومن المقرر أن يتم العمل بهذه الأسعار بدءًا من يوم غد الأحد 11 إبريل الساعة 12 صباحًا.

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