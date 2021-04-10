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أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر إبريل

أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر إبريل

2021/04/10
الساعة 11:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر إبريل محطة بنزين
المواطن - الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية، مساء اليوم السبت، مراجعة أسعار البنزين لشهر إبريل.

وجاءت أسعار البنزين كالتالي:

  • بنزين 91 بـ1.99 ريال لكل لتر
  • بنزين 95 بـ2.13 ريال لكل لتر
  • ديزل 0.52 ريال
  • الكيروسين 0.70 ريال
  • غاز البترول المسال 0.75 ريال

ومن المقرر أن يتم العمل بهذه الأسعار بدءًا من يوم غد الأحد 11 إبريل الساعة 12 صباحًا.


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‎تعليق واحد

  1. علي آل فردان

    انا لله وانا اليه راجعون… الله يعين الفقير على هالغلاء.. مرحبا انا دوامي يبعد عن البيت ب 140 كيلو مايصير كذا الراتب طاير ع البنزين.. مرحبا الله المستعان

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