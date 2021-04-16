أرقام الرائد في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد خلال منافسات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يمنحه دافعًا لتحقيق نتيجة إيجابية ضد القادسية اليوم.

الرائد في الدور الأول والثاني

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من حصد 16 نقطة من 15 مباراة في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من الفوز 4 مرات والتعادل في مثلهم، والخسارة 6 مرات، وسجل 18 هدفًا.

على الجانب الآخر، خاض الفريق الريداوي 10 مباريات في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحصد 16 نقطة من الفوز 5 مرات والتعادل مرة والخسارة في 4 لقاءات، وأحرز 20 هدفًا، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

مواجهة القادسية اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ضد الرائد اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

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