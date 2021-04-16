‎الرئيسية
آخر الاخبار
أرقام الرائد في دوري محمد بن سلمان
قبل مباراته ضد القادسية

أرقام الرائد في دوري محمد بن سلمان

2021/04/16
الساعة 3:57 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
أرقام الرائد في دوري محمد بن سلمان فريق الرائد - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد خلال منافسات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يمنحه دافعًا لتحقيق نتيجة إيجابية ضد القادسية اليوم.

الرائد في الدور الأول والثاني

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من حصد 16 نقطة من 15 مباراة في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من الفوز 4 مرات والتعادل في مثلهم، والخسارة 6 مرات، وسجل 18 هدفًا.

على الجانب الآخر، خاض الفريق الريداوي 10 مباريات في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحصد 16 نقطة من الفوز 5 مرات والتعادل مرة والخسارة في 4 لقاءات، وأحرز 20 هدفًا، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

الرائد
الفريق الريداوي – المصدر spl

مواجهة القادسية اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ضد الرائد اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

القادسية والرائد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :