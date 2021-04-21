أرقام العويس في دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

يُعتبر حارس المرمى محمد العويس من أبرز العناصر في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

أبرز أرقام محمد العويس في آسيا

وشارك محمد العويس في 18 مباراة مع النادي الأهلي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، واهتزت شباكه 33 مرة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 3 مرات فقط، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

ولعب الحارس الدولي في مباراتين مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن منافسات مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021، واستقبل 6 أهداف، ولم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه.

ولم يظهر محمد العويس بالمستوى المتوقع خلال مباراة الأهلي ضد الاستقلال الإيراني في الجولة الأولى، والتي خسرها فريقه بنتيجة 5/2، إلا أنه استعاد بريقه في الجولة الماضية أمام الدحيل القطري، وأنقذ الراقي من الهزيمة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

الأهلي والشرطة العراقي

ويلعب الأهلي والشرطة العراقي عند الساعة 11:15 مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة اليوم، يملك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نقطة واحدة ليحتل المركز الثالث في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما يتذيل الشرطة العراقي الترتيب بدون نقاط.

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