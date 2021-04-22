أركان فؤاد: سأقاضي رامز جلال

المواطن - متابعة

أعلن المطرب السوري أركان فؤاد عزمه مقاضاة الفنان رامز جلال والقناة التي تعرض برنامج “رامز عقله طار” بسبب السخرية منه في إحدى الحلقات.

وعبر المطرب السوري عن استيائه من الفنان رامز جلال وطالبه بالاعتذار الرسمي بسبب الضرر الأدبي الذي تعرض له بعد بث هذه الحلقة من خلال بيان رسمي أصدره أمس الأربعاء.

موضة قديمة:

وقال فؤاد من خلال البيان إنه تعرض لاعتداء لفظي من قبل رامز جلال، بوصفه أنه موضة قديمة، بعدما وصف حذاء مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الذي حل ضيفاً على الحلقات الأولى من البرنامج، بأنه يرتدى حذاء “أركان فؤاد”، خلال وصفه لطريقة سيره والملابس الغريبة التي يرتديها، وأنها لا تليق بمدينة الملاهي التي تم تصوير البرنامج بها.

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