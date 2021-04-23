أزمة لـ الشباب

المواطن - محمد سمعه

يُعاني المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز المدير الفني لنادي الشباب، من أزمة في صفوف الفريق الكروي الأول وذلك بعد إصابة أحد لاعبيه قبل مواجهة نادي الهلال.

الشباب يُطارد الهلال

ويتواجد الليث في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق الأهداف عن نادي الهلال المتصدر.

وكشفت تقارير إخبارية عن إصابة المدافع أحمد شراحيلي في تدريبات الليث أمس الخميس، وذلك قبل مواجهة الهلال يوم 7 مايو المقبل بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبسبب إصابة أحمد شراحيلي القوية، لم يستطع استكمال التدريبات، ومن المتوقع خضوعه لفحوصات طبية لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب.

تعليق أحمد شراحيلي بعد إصابته

وكان أحمد شراحيلي علق على إصابته عبر “سناب شات” قائلًا: “الحمد لله على كل شيء”.

يذكر أن الليث كان فاز على فريق الباطن، برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين يوم 10 إبريل الجاري، حيث سجل لـ الليث كل من إيفر بانيجا هدفين، ومواطنه الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

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