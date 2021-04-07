أسباب الإمساك في بداية رمضان وطرق العلاج

المواطن- محمد داوود- جدة

يتعرض معظم أفراد المجتمع في بداية الأيام الأولى من حدوث الإمساك، وهو من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، إذ يسهم تغيير أوقات وجبات الطعام في الشهر الفضيل إلى حدوث اضطرابات بالجهاز الهضمي.

أسباب الإمساك في رمضان:

وكشف استشاري الباطنة الدكتور طارق العولقي لـ”المواطن”، أن ٦٥٪؜ يعانون “الإمساك” في بداية رمضان، وهذا الأمر طبيعي، ولا يدعو للقلق أو إلى استخدام الأدوية الملينة للبطن، إذ تتأقلم الساعة البيولوجية للجهاز الهضمي تدريجيًا مع فترات الصيام والإفطار والسحور، فتعمل بموجبها على ضبط وتنظيم الآلية الجديدة للبطن.

الكافيين والوجبات السريعة:

وأرجع الدكتور العولقي أسباب حدوث الإمساك إلى عدة مسببات وهي: قلة تناول الماء والسوائل، تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين بعد الإفطار أو قبل السحور، والتي تتسبب في الجفاف مما يصيب الإنسان بالإمساك، غياب تناول الألياف التي تتوفر في الفواكه والخضار وتعمل على تنظيم عمل الجهاز الهضمي، الإكثار من تناول الوجبات السريعة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة، الإكثار من تناول أطعمة الزيوت ومنها المقليات.

ألياف ومعادن وفيتامينات:

ولتجنب الإمساك في رمضان قال العولقي إنه يجب الحرص على تناول الخضار والفواكه، لاحتوائها على الألياف والمعادن والفيتامينات التي تعمل على تنظيم عمل الجهاز الهضمي، والحرص على الأكل الصحي وتجنب الأطعمة ذات نسب الدهون العالية والحد من تناول المقليات، ستؤدي إلى تجنب الإمساك بشكل كبير، وتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة متعددة، حرصًا على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، تناول أطباق من السلطة والشوربة على وجبة الإفطار، والتي تحتوي على أهم العناصر الغذائية التي تقلل من الإصابة بالإمساك مثل الشوفان، كما يجب تناول ٦-٨ أكواب من الماء يوميًا بعد وجبة الإفطار وحتى وجبة السحور، ومحاولة استبدال الحلويات بالفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف قدر الإمكان، فذلك يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، كما يجب الحرص على ممارسة رياضة المشي في الفترة المسائية.

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