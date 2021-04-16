أسباب الملاريا وأهم الأعراض وطرق العلاج

المواطن - الرياض

تعتبر ​الملاريا أحد الأمراض المعدية التي تنتج عن كائن طفيلي يسمى البلازموديوم، ينتقل عن طريق البعوض، ويتسلل هذا الطفيلي داخل كريات الدم الحمراء في جسم الإنسان فيدمرها حيث تصل فترة الحضانة للمرض ما بين أسبوع إلى 4 أسابيع.

أسباب الملاريا :

السبب الأول للإصابة بالملاريا هو التعرض للدغات البعوض؛ لكن هناك أسباب أخرى منها ما يلي:

التعرض للدم المصاب فالأم المصابة قد تنقل العدوى للجنين.

في بعض عمليات نقل الدم من شخص مصاب إلى شخص سليم.

مشاركة الإبر مع شخص مصاب.

أعراض الملاريا:

هناك العديد من الأعراض التي قد تتشابه مع أعراض بعض الأمراض الأخرى مثل:

ارتفاع درجة حرارة الجسم ورعشة.

التعرق الشديد.

الصداع.

غثيان وقيء.

إسهال.

طرق الوقاية:

عمليات رش ومكافحة البعوض.

الحماية من لدغ البعوض، كارتداء ملابس ذات أكمام طويلة، وتغطية الساقين في الأماكن المنتشر بها الحشرات، واستخدام الكريمات الطاردة لها.

تجنب السفر للأماكن التي تتفشى فيها الإصابات والعدوى قدر الإمكان.

الحرص على أخذ الأدوية والتحصينات في حال الحاجة للسفر للمناطق الموبوءة بالملاريا بأخذ الجرعة الوقائية المقررة بأسبوع أو أسبوعين قبل السفر، وخلال فترة البقاء في تلك المناطق، ولمدة أربعة أسابيع بعد العودة.

ردم البرك والتخلص من أماكن وجود وتوالد البعوض.

مضاعفات الملاريا:

في معظم حالات المصابين بالملاريا يعاني واحد أو أكثر من مضاعفات المرض:

تجمع السوائل في الرئة مسببة مشكلات في التنفس.

فشل في الكبد أو الكلى أو تمزق الطحال.

فقر الدم.

يحدث تورم في الدماغ وضمور لخلاياه أو الغيبوبة.

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