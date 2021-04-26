أسباب خسارة الهلال الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

كشف النقاد الرياضيون في برنامج “الدوري مع وليد”، أسباب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي في دوري أبطال آسيا 2021.

الزعيم في آسيا:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي بالأمس برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وتراجع الزعيم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بمنافسات دوري أبطال آسيا 2021، بعدما تجمد رصيده عند 7 نقاط، بالتساوي مع استقلال دوشنبه الطاجيكي، الذي يتفوق بفارق الأهداف.

أسباب خسارة الهلال:

وقال جمال عارف: “أكثر نادي أخاف يندم هو الهلال على تفريطه في مباراة.. والسبب الرئيسي في خسارة الزعيم هو المدرب.. المدرب البرازيلي وقته انتهى.. خطأ بن نافل الوحيد هو عدم استقطاب مدرب”.

وعلق محمد الشيخ قائلًا: “الصدمة وحدها كفيلة أن تعيد لاعبين الزعيم لمستواهم.. لكن لا يجب أن نتعامل أن الأزرق أنهد .. كل من شاهد المباراة ما كان يتوقع التعادل حتى .. ما حصل هو خطأ تكتيكي وتعالي من اللاعبين”.

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