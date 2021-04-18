أستراليا شبه خالية من كورونا ولكن لن تفتح حدودها 

المواطن- متابعة

قال رئيس الوزراء في أستراليا، سكوت موريسون، إن بلاده الآن شبه خالية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومع ذلك فليس هناك حاجة إلى الاستعجال في فتح الحدود الدولية.

وأضاف موريسون: أؤكد لكم أننا لا نتعجل فتح الحدود، لن أخاطر بالطريقة التي نعيش بها في هذا البلد الذي يختلف كثيراً عن بقية العالم اليوم.

وكانت أستراليا قد أغلقت حدودها أمام جميع الأجانب وغير المقيمين في مارس 2020، ولم تسمح إلا بدخول عدد محدود من القادمين الدوليين في الأشهر الأخيرة، ولا سيما لمواطنيها العائدين من الخارج.

عوامل النجاح في الحد من انتشار الجائحة

وأدى إغلاق الحدود، إلى جانب عمليات العزل العام المفاجئة والتتبع السريع لرصد حالات كورونا، والتزام المجتمع بشكل كبير بالتدابير الصحية، إلى جعل البلد واحدة من أكثر دول العالم نجاحاً في الحد من انتشار الجائحة.

ولعدة أشهر، باستثناء بعض عمليات العزل العام المفاجئة، تمكن الأستراليون من تناول الطعام في الخارج، والتجمع بشكل شبه حر، والتوقف عن استخدام الكمامات في معظم الأماكن، بحسب وكالة رويترز.

إصابات كورونا في أستراليا

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا وصل إلى 593,423 حالة، وتوفي 9,898 شخصًا بينما تعافى 555,218 شخصًا، وعلى الصعيد عالمي، أُصيب 141,408,657 شخصاً وتوفي 3,026,367 شخصًا بينما تعافى 120,101,979 شخصاً.

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