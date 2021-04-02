أسر التوحد تطلق مبادرة القهوة الصامتة في أكثر من 60 مطعمًا ومقهى

المواطن - الرياض

أطلقت جمعية أسر التوحد مبادرة القهوة الصامتة في أكثر من 60 مطعمًا ومقهى على مستوى المملكة؛ لنشر الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد.

اليوم العالمي للتوحد:

وأوضحت الجمعية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن هذا يأتي بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، حيث سيتم تخفيض مستوى الإضاءة للتضامن مع ذويس اضطراب طيف التوحد ونشر الوعي المجتمعي.

في سياق آخر، وبمناسبة اليوم العالمي للتوحد الموافق اليوم 2 إبريل، نظمت الجمعية وبالتعاون مع موفي سينما زيارة لأبنائها من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم لحضور فيلم (توم وجيري) في كل من (الرياض، الظهران، جدة).

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