أسعار النفط تقفز 3 % وبرميل برنت يسجل 64.68 دولار

المواطن - متابعة

قفزت أسعار النفط اليوم بأكثر من 3 % بعد توصل تحالف أوبك+ إلى اتفاق للتخفيف التدريجي لقيود الإنتاج اعتبارًا من مايو المقبل.

أسعار النفط اليوم

وصعد خام برنت 1.94 دولار بما يعادل 3.1 بالمئة إلى 64.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 1825 بتوقيت جرينتش، وزاد الخام الأمريكي 2.10 دولار أو 3.6 بالمئة إلى 61.26 دولار للبرميل.

تفاصيل اتفاق أوبك وحلفائها

واتفق تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، على تخفيف قيود الإنتاج 350 ألف برميل يوميًا في مايو المقبل، ثم إضافة 350 ألف برميل يوميًا أخرى في يونيو و400 ألف برميل يوميًا في يوليو 2021.

وبموجب اتفاق اليوم، ستصبح التخفيضات التي تنفذها أوبك+ أعلى قليلًا فحسب من 6.5 مليون برميل يوميًا من مايو، وذلك مقارنة مع ما يقل قليلًا عن سبعة ملايين برميل يوميًا في أبريل الجاري.

تعافي أسواق النفط

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قال في وقت سابق اليوم إن منتجي النفط في أوبك+ تبنوا نهجًا حذرًا، لكن السوق بعيدة عن التعافي الكامل.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان لدى افتتاحه اجتماع أوبك+ : “دعونا الشهر الماضي إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس ولحسن الحظ أثبتت الأحداث التي تلت ذلك أننا على صواب”.

عودة مخزونات النفط العالمية

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إنه يأمل أن تعود مخزونات النفط العالمية، وهي من العوامل الرئيسية في قطاع النفط، إلى مستواها الطبيعي خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.