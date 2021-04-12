أسمنت الجنوب توافق على توزيع 350 مليون ريال أرباحًا

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2020م، بواقع 2.5 ريـال للسهم وبنسبة 25% من رأس المال ومبلغ أجمالي قدره 350 مليون ريال.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 13 /09 /1442هـ الموافق 25 /04 /2021م.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 73.81 نقطة ليقفل عند مستوى 9938.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت، وأسمنت الشمالية، والزامل للصناعة، واللجين، وسايكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تبوك الزراعية، وإعمار، وصدر، واليمامة للحديد، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.17% و 4.93%.

الأكثر نشاطًا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأسمنت الشمالية، وإعمار، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، والإنماء، والمصافي، وأسمنت الشمالية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعًا 430.64 نقطة ليقفل عند مستوى 23851.14 نقطة، وبتداولات بلغت 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 550 ألف سهم تقاسمتها 985 صفقة.

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