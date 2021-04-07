أطعمة لا ينصح بها في رمضان

المواطن- محمد داوود- جدة

تختلف الموائد الرمضانية عن بقية الشهور؛ إذ تمثل وجبة الإفطار أهم وجبة تمد الجسم بالطاقة بعد ساعات طويلة من الصوم، وتشتمل الأطعمة الرمضانية على البروتين والنشويات والكربوهيدرات والحلويات، وقد تشكل تعدد الوجبات حيرة أمام الصائمين في اختيار ما يجب تناوله والكمية اللازمة حتى لا يتعرض للتلبك المعوي وسوء الهضم.

مليئة بالدهون والدسم:

وقالت استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد لـ”المواطن“: إنه للأسف تتبع بعض السيدات أساليب خاطئة في إعداد وجبة الإفطار الصحي التي يجب أن تكون محددة بأصناف بسيطة وليست مبالغة، ولكن ما يحدث أن السيدة تكون حريصة على إعداد عدة أصناف متنوعة تكون مليئة بالدهون والدسم والسعرات الحرارية، إذ يجب بجانب الشوربة أن يكون هناك طبق رئيسي وبعض المعجنات وطبق حلوى على ألا تتكرر المعجنات في اليوم التالي، ويمكن مكانها إعداد سندوتشات صغيرة، ويمكن تناول وجبة خفيفة بعد التراويح، على ألا يكون السحور دسمًا على المعدة لتجنب أرق النوم.

ضبط سكر الدم:

وتابعت: أن الإفطار الصحي يجب أن يتضمن التمر الذي يسهم في ضبط سكر الدم بعد الصيام، وجود الماء والعصائر الطازجة؛ لتعويض الجسم عما يفقده من سوائل، طبق “الشوربة” الذي يهيئ المعدة، ونوع من المعجنات، وطبق رئيسي، وطبق كبير من السلطة الخضراء الغنية بالخضروات الطازجة، فذلك يمد الجسم بالعناصر والفيتامينات اللازمة، أو سلطة فواكه متنوعة، وبعد ساعتين تناول الحلوى؛ حتى لا تتأثر عملية الهضم وكذلك معدلات السكر في الدم.

أطعمة لا ينصح بها:

ودعت الدكتورة نجود إلى تجنب وضع بعض الأطعمة والمشروبات غير الصحية على مائدة الإفطار؛ لأنها تسبب زيادة في الوزن والمشكلات الهضمية كعسر الهضم والإمساك وغيرها وهي:

⁃ مختلف أنواع الوجبات السريعة.

⁃ أطعمة اللحوم المصنعة مثل النقانق ومنتجات اللحوم والدواجن الجاهزة.

⁃ المخللات التي تحتوي على نسبة عالية من الملح.

⁃ المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، فهي تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية.

فالنصيحة هي تناول جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في رمضان على ألا تسبب التخمة والخمول، مع الحرص على ممارسة الرياضة وتناول الماء بشكل معتدل.

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