أعراض شلل المعدة الناتج عن ارتفاع السكر في الدم

المواطن- متابعة

يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على الجسم بعدة طرق ومن ضمنها التأثير على الجهاز الهضمي؛ حيث يمكن أن يتسبب في تلف الأعصاب وإبطاء عضلات الجهاز الهضمي أو عدم عملها على الإطلاق وهو ما يُعرف باسم شلل المعدة.

حالة شلل المعدة

ومن هنا لا تستطيع المعدة أن تفرغ بشكل صحيح الطعام المهضوم ويستغرق الأمر وقتًا طويلًا لمغادرة المعدة، وهي حالة تعرف باسم شلل المعدة، والتي تؤثر على كيفية نقل المعدة للطعام إلى الأمعاء، ما يؤدي إلى الانتفاخ والغثيان والحرقة.

وعندما يسبب مرض السكري هذه الحالة، يسميها الأطباء شلل المعدة السكري. ويُعرف شلل المعدة أيضا باسم تأخر إفراغ المعدة وهو اضطراب في الجهاز الهضمي يتسبب في بقاء الطعام في المعدة لفترة زمنية أطول من المتوسط.

ويحدث شلل المعدة بسبب تلف الأعصاب التي تنقل الطعام عبر الجهاز الهضمي، لذلك لا تعمل العضلات بشكل صحيح، ونتيجة لذلك، يبقى الطعام في المعدة غير مهضوم.

والنساء المصابات بداء السكري من النوع الثاني لديهن مخاطر عالية للإصابة بشلل المعدة وكذلك أولئك الذين لديهم مستويات عالية من السكر في الدم غير المنضبط على مدى فترة طويلة من الزمن.

ويمكن لفترات طويلة من ارتفاع الجلوكوز في الدم أن تسبب تلف الأعصاب في جميع أنحاء الجسم.

ويؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن أيضا إلى تلف الأوعية الدموية التي تزود أعصاب وأعضاء الجسم بالتغذية والأكسجين، بما في ذلك العصب المبهم والجهاز الهضمي، وكلاهما يؤدي في النهاية إلى شلل المعدة.

ويوصف شلل المعدة بأنه حالة مزمنة يمكن أن تشعر عند الإصابة بها بالإرهاق، وتمثل الحالة مشاكل كبيرة لمرضى السكري لأن التأخير في الهضم يجعل التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم أمرًا صعبًا.

ويجعل شلل المعدة عملية الهضم صعبة التتبع، لذلك يمكن أن تتقلب قراءات الجلوكوز.

وينصح خبراء الصحة إذا كنت تعاني من قراءات غير منتظمة للجلوكوز، تحدث مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك مع أي أعراض أخرى قد تواجهها.

أعراض شلل المعدة

وبالإضافة للقيء والغثيان من الممكن أن تظهر أعراض أخرى لهذا الاضطراب تشمل: الشعور المبكر بالشبع، وانتفاخ في المعدة، وارتجاع في العصارة الهضمية إلى المريء ما ينتج عنه حرقة في فم المعدة، جنيا إلى جنب مع تغيرات في نسبة السكر في الدم، وفقدان الشهية، ونقص الوزن وسوء التغذية، بحسب موقع Express.

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