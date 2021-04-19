المواطن- متابعة

إذا كنت ممن يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول الذي يتراكم في جدران الأوعية الدموية بسبب الأنظمة الغذائية السيئة وعدم ممارسة التمارين الرياضية، فإنك على الأرجح أكثر عرضة للإصابة بإجهاد عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم.

النظام الغذائي هو المفتاح

ومن أجل خفض مستوى الكوليسترول في الدم فإن عليك الالتزام بتغييرات بسيطة في النظام الغذائي، حيث أشارت مجلة Harvard Health أن مئات الرجال والنساء نجحوا في ذلك، ومن اللافت أن أولئك الذين مارسوا المزيد من التمارين الرياضية، لكن لم يغيروا عاداتهم الغذائية، لم يستفيدوا من انخفاض مستويات الكوليسترول.

أفضل طريقة لـ خفض مستوى الكوليسترول

وتشير هذه النتيجة المذهلة إلى أن أفضل طريقة لبدء خفض مستوى الكوليسترول في الدم هي تعديل نظامك الغذائي.

وقالت المجلة المعنية بشؤون الصحة إن أفضل طريقة لـ خفض مستوى الكوليسترول هي استبدال الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ببدائل صحية.

وقالت مديرة قسم التغذية في مستشفى بريغهام، كاثي مكمانوس: ليس عليك اتباع نهج الكل أو لا شيء، عليك فقط تحديد جميع الدهون المتحولة التي تتناولها وإجراء بدائل لها.

أمثلة على الدهون المتحولة

أدرجت Mayo Clinic الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة، وهي: الكيك، البسكويت، الفطائر، فشار الميكروويف، البيتزا، الدجاج المقلي، البطاطس المقلية.

ويمكنك استبدال ما سبق بتناول كل ما يلي: الطهي بزيت عباد الشمس والزيتون، تناول السلمون أو التونة والرنجة والماكريل، اختر البذور أو المكسرات وداوم على تناول الفواكه.

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