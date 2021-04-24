ألمانيا تفرض حظر تجول على مناطق تشهد ارتفاعًا بإصابات كورونا

المواطن - متابعة

أكد وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن قواعد فرامل الطوارئ الجديدة في ألمانيا للمناطق ذات معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا ستدخل حيز التنفيذ يوم السبت 24 إبريل، وستؤثر على البلاد بأكملها تقريبًا.

القانون المثير للجدل:

وبين أن القانون الجديد المثير للجدل يمنح الحكومة الوطنية سلطة فرض الإغلاق على الولايات لأول مرة، ما يضع حدًّا للإجراءات التي تتخذها كل ولاية على حدة، وفقًا لما ذكرته وكالات.

الإغلاق يؤثر على كل ألمانيا:

وسيؤثر الإغلاق على جميع أنحاء البلاد تقريبًا، مع وجود عدد قليل فقط من البلديات التي لديها مستويات نقل الفيروس منخفضة بما يكفي لتجنب القيود.

الحد من التجمعات:

ويمتد حظر التجول بين الساعة 10 مساءً والساعة 5 صباحًا بالتوقيت المحلي، بالإضافة إلى الحد من التجمعات الخاصة وفتح المتاجر في جميع المناطق.

كورونا في ألمانيا:

وسجلت ألمانيا أكثر من 100 حالة لكل 100 ألف مقيم في أسبوع واحد، وستعود المدارس إلى نهج التعليم عن بعد في حال تجاوز معدل الإصابة بالفيروس 165 حالة لكل 100 ألف مقيم، ويبلغ معدل الإصابة في ألمانيا 164 حالة لكل 100 ألف مقيم.

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