أمازون تختبر خدمة تثبيت الأثاث وتركيبه بعد إيصاله للعميل

المواطن - متابعة

تجرب شركة أمازون خدمة متميزة تتيح للعملاء اختيار تجميع الأثاث بمجرد وصوله إلى المنزل، وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرج.

التنافس بفاعلية:

ووفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية فإن هذه الخطوة، إذا تم تبنيها على نطاق واسع، تساعد أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع Wayfair و Best Buy و Home Depot و Lowe’s، التي تقدم جميعها خيارات مماثلة.

التوسع بتقديم الخدمة:

وتخطط أمازون في البداية لتقديم الخدمة في فرجينيا وسوقين آخرين، كما تقدم الشركة حاليًا تسليمًا مجدولًا للعناصر الكبيرة، مثل الأسرة بطابقين وأجهزة المشي، إلى غرفة معينة في منزل المتسوق.

تفريغ العناصر وتجميعها:

وتتطلب الخدمة الجديدة من السائقين تفريغ العناصر وتجميعها، وإزالة التغليف، وأخذ العنصر مرة أخرى إذا لم يكن العميل راضيًا.

وفي السابق، كان على العملاء الطلب من شخص مختلف القدوم إلى المنزل في وقت مختلف لتجميع المنتج.

تدريب السائقين:

ويمكن تدريب السائقين على تركيب الأجهزة، مثل: الغسالات والمجففات وغسالات الصحون، مما يشكل تهديدًا محددًا لشركة Home Depot و Lowe’s و Best Buy، التي تبيع أيضًا الأجهزة مع خدمات التثبيت.

ويعمل العرض الجديد على تبسيط خدمات Amazon Home الحالية، التي تتوفر في عدد محدود من المدن.

استئجار متعاقدين:

وتتيح خدمات Amazon Home للعملاء استئجار متعاقدين من خلال الموقع الإلكتروني من أجل تجميع الأثاث أو تركيب مراوح السقف وأجهزة التلفزيون المثبتة على الحائط.

وتم تصميم الخدمة الجديدة لجعل إدارة التسليم أكثر ملاءمة وأرخص وأسهل بالنسبة لأمازون.

‏ Wayfair المنافس الأكبر:

وكافحت أمازون لمواكبة النجاح الهائل لشركة Wayfair، التي حلت محلها في عام 2019 كأكبر بائع تجزئة للسلع المنزلية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

وتمتلك أمازون علامات تجارية خاصة بها للأثاث، وأطلقت في عام 2019 ميزة التسوق بالواقع الافتراضي Showroom التي تتيح للمتسوقين رؤية شكل الأثاث في المنزل.

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